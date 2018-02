Pyeongchang 2018: Ledecka storica doppietta,2 ori in 2 discipline

Campionessa ceca nella storia, flop azzurri in gigante parallelo



Con il successo nel gigante parallelo di snowboard ai Giochi Olimpici di Pyeongchang, la ceca Ester Ledecka entra nella storia.



E' la prima atleta ad aver vinto due ori in due discipline diverse nella stessa edizione delle Olimpiadi. Al Phoenix snow park ha

conquistato il titolo superando in finale la tedesca Selina Joerg. Nello sci alpino aveva trionfato a sorpresa nel superg.



Nata nel 1995 a Praga e figlia di una pattinatrice di figura e di un cantante, Ester Ledecka è nipote d'arte: suo nonno Jan Klapac è stato un hockeista medagliato sia a Grenoble 1968 che a Innsbruck 1964.



Niente da fare invece per gli azzurri. Roland Fischnaller e Edwin Coratti sono stati eliminati ai quarti di finale rispettivamente dallo svizzero Nevin Galmarini e dal francese Sylvain Dufour.



m.a.