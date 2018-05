Montenegro 2019, Vicini: "Il Paese è quasi pronto per i Giochi"

Come da tradizione, a un anno dai Giochi si è tenuta, nel Paese ospitante, la riunione della commissione tecnica, alla quale hanno preso parte i rappresentanti dei comitati olimpici coinvolti. Presente anche Angelo Vicini, membro del comitato organizzatore dei Giochi. "Nella riunione tecnica cambieremo alcune regole che possono influenzare gli eventi sportivi - ha detto Vicini - ma soprattutto faremo una verifica completa sul manuale tecnico redatto dal comitato organizzatore di Montenegro 2019. Io e il Presidente della commissione tecnica l'abbiamo controllato e abbiamo visto che è praticamente perfetto, non penso che si siano molte cose da cambiare, il comitato organizzatore ha fatto un ottimo lavoro. A Febbraio ho avuto l'opportunità di visitare il villaggio olimpico e le strutture sportive e posso ribadire che il Montenegro è quasi pronto per organizzare i Giochi. Penso che sarà qualcosa di meraviglioso per il Paese e per i giovani, che vedranno come lo sport possa unire i popoli. Tutta la nazione sarà coinvolta, ho visto tanti volontari presenti qui fuori dall'Assemblea Generale e dalla riunione della commissione tecnica. Questo significa che tutti, qui in Montenegro, iniziano a realizzare che l'anno prossimo ci saranno i Giochi e sono ansiosi di parteciparvi".