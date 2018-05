San Marino 2017, un anno fa le emozioni dei Giochi dei Piccoli Stati

Le emozioni che abbiamo vissuto e che ripercorriamo in queste immagini hanno un anno. Il 29 maggio 2017 con la Cerimonia più bella di sempre sono cominciati i Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017.



30 le medaglie raccolte con la delegazione sammarinese oltre ogni più rosea aspettativa, dalle discipline più attesa che non hanno tradito a quelle dalle quali non ci si attendeva l'exploit che invece hanno saputo sorprendere. Un trionfo sportivo e organizzativo per un Paese che ha dimostrato di sapere saper sistema e di saper dare risposte di assoluta eccellenza tecnica e organizzativa. Dal contributo atteso di Bocce e Trap, ai capolavori firmati Ciclismo su Strada e Mountain Bike, fino al Beach Volley per citare semplicemente i metalli più pregiati.



Ma un unico oro va assegnato ad una manifestazione capace di gestire circa 2000 persone. Ora tocca al Montenegro, tra un anno e sarà la prima volta in quel giovane Paese. Che è in crescita e ha mezzi per una grande edizione, ma che raccoglie l'eredità pesantissima dell'edizione più bella di sempre.