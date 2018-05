Cons, l'Esecutivo al lavoro sulle manifestazioni internazionali

Giochi al centro dei lavori dell'Esecutivo. A cominciare dall'Assemblea Generale dei Piccoli Stati svolta in Montenegro ad un anno esatto dal via. L'ultima proposta ricevuta riguarda l'allargamento alla nona disciplina, la Ginnastica Ritmica, alla quale San Marino ha espresso voto favorevole e ora si attende il pronunciamento di tutti.



Nella prossima seduta il CE nominerà il Capo Missione, Confermata la volontà di Andorra per ospitare i Giochi 2021, Malta 2023, Monaco 2027 e Cipro 2029. Scoperto ancora il 2025. Federico Valentini che ha guidato la delegazione a Baku 2015 sarà al comando anche degli European Games di Minsk 2019. Da vagliare alcuni nomi per i World Beach Games e le Olimpiadi di Tokio 2020. Ma il Mediterraneo con Tarragona alle porte ha occupato gran parte della seduta. Sono state ottenute le tre wild card chieste per le giovani promesse: ne beneficeranno Chiara Morri nel Tennis Tavolo, Francesco Maiani nel Teakwondo e Francesco Molinari nell'Atletica.



Per lo Yog di Buenos Aires è arrivato un universality place, un invito nel nuoto maschile che porta così a 4 i rappresentati del Titano. Mentre il Segretario Generale Eros Bologna è stato inserito nel gruppo di lavoro sui Giochi Olimpici, il Presidente Gian Primo Giardi ha riferito di essere stato ascoltato dalla Commissione Consigliare per la sanità che sta lavorando alla legge sulla frode sportiva.



Avviati i lavori per la riforma dei contribuiti ordinari e parare negativo per il bivio di Cailungo, opera stradale che vedrà la soppressione di due campi da tennis e preoccupazione per lo slittamento dei lavori di manutenzione alla Piscina dei Tavolucci. Ritardo che condizionerà la ripresa dell'attività dopo la pausa estiva.