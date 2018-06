Tarragona 2018: ecco la delegazione sammarinese

Mercoledì 13 giugno, alle 19, la presentazione a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti.

Giochi del Mediterraneo di Tarragona, in programma dal 22 giugno al 1 luglio. Il Cons ha ufficializzato la delegazione sammarinese che vedrà il capo missione Federico Valentini guidare un gruppo di 16 atleti (10 uomini e 6 donne) che saranno impegnati in sette discipline sportive. Si tratta di Andrea Ercolani Volta, Francesco Molinari, Eugenio Rossi e Matteo Mosconi nell’atletica leggera. Enrico Dall’Olmo sarà impegnato nelle bocce mentre Federico Olei sarà impegnato nella gara di ciclismo su strada. Quattro le ragazze della squadra di nuoto, Elisa Bernardi, Beatrice Felici, Sara Lettoli e Arianna Valloni. In gara nel taekwondo, Michele Ceccaroni e Francesco Maiani. Chiara Morri sarà impegnata nel tennistavolo mentre Gian Marco Beri, Mirco Ottaviani e Alessandra Perilli parteciperanno alle gare tiro a volo.