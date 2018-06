Giochi Mediterraneo, domani l'apertura. Il nuoto sammarinese parte per Tarragona

Le ragazze sono partite dal Multieventi a mezzogiorno, con loro il direttore tecnico della nazionale Luca Corsetti e il segretario generale del CONS Eros Bologna

È la vigilia dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona, al via domani sera alle 21 con la cerimonia di apertura e in programma fino al 1 luglio. A mezzogiorno di oggi sono partiti per la Catalogna, dal Multieventi, il segretario generale del CONS Eros Bologna e la squadra del nuoto, composta da Elisa Bernardi, Beatrice Felici, Sara Lettoli e Arianna Valloni. Sono già sul posto invece il capo missione Federico Valentini e la squadra del tiro a volo, ossia il portabandiera Gian Marco Berti, Mirco Ottaviani e Alessandra Perilli. I ragazzi del tiro al volo saranno i primi biancazzurri a scendere in gara, con le prime qualifiche in programma il 23 mattina alle 9. Il resto del gruppo arriverà agli alloggi di Saleu domenica. 16 in totale gli atleti sammarinesi presenti, 10 uomini e 6 donne. Oltre a quelli citati ci sono l'atletica, con Andrea Ercolani Volta, Eugenio Rossi, Francesco Molinari e Matteo Mosconi, le bocce, con Enrico Dall'Olmo, il ciclismo, con Federico Olei, il taekwondo con Michele Ceccaroni e Francesco Maiani e il tennistavolo, con Chiara Morri.