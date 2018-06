Tarragona, Eros Bologna: "Obiettivo arrivare alle finali. Giochi da riformare e rilanciare"

Alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, il segretario generale del CONS Eros Bologna si esprime sulle speranze biancazzurre e sulla necessità di rivedere il format della manifestazione.

"La speranza è arrivare, dove possibile, in finale, poi il podio è un altro pensiero". Così il segretario generale del CONS Eros Bologna, in merito agli obiettivi della delegazione sammarinese ai Giochi del Mediterraneo. Una manifestazione un po' in sofferenza, che ha rischiato di sparire dal calendario. "Adesso è entrato pure il Portogallo e siamo in 25 - dice Bologna - si spera che ci sia un rilancio, ce lo auguriamo soprattutto noi piccoli stati. Ovviamente il calendario è fitto, trovare il momento giusto per questa manifestazione non è facile. Però noi ci crediamo, sono convinto che avranno un futuro. È già da qualche anno che si parla di modificare il format, sicuramente avranno seguito ma vanno ripensati a livello di calendario, partecipazione e gare. E forse anche nella collocazione nel ciclo olimpico".