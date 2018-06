Tarragona, nuoto sammarinese sotto il segno di Arianna Valloni

Il nuoto chiude e di buon mattino chiama in vasca le ragazze per gli ultimi impegni mediterranei. La fatica, le difficoltà di recupero visto le gare così ravvicinate, si fa sentire. Si comincia con i 50 metri stile libero. Beatrice Felici e Sara Lettoli insieme nella prima batteria chiusa rispettivamente al sesto posto (27’’74 il tempo) e al settimo con 27’’88. Il programma prevede a strettissimo giro i 400 farfalla con Beatrice Felici ancora stanca e sesta di batteria chiusa in 2’35’’41. Quando tocca ai 400 metri Arianna Valloni ha possibilità di dimostrare tutta la sua condizione. Un sesto posto nella prima batteria con 4’24’’25 e ben due atlete alle spalle. Stanchezza si diceva, quella di cui ha fatto le spese Sara Lettoli. I suoi 400 stile si chiudono in 4’30’’55. Il Nuoto saluta i Giochi, al tecnico Corsetti il compito di tirar le somme.



da Tarragona

Roberto Chiesa