Tarragona, Ercolani Volta e Molinari i primi sammarinesi in pista

La regina debutta all’ora dell’aperitivo e al Mediterranean ring è subito pubblico delle grandi occasioni. E gare di livello. Sono due gli atleti sammarinesi impegnati. Il primo è Andrea Ercolani Volta che si presenta nella prima batteria dei 400 a ostacoli con l’obiettivo di centrare il personale. C’è un vento piuttosto insidioso e piuttosto forte a complicargli i piani, comunque la sua gara la fa in 53’’14 e non arriva il personale, ma c’è più di un motivo per archiviare positivamente la vicenda.



Più tardi nei 100 metri debutto di Francesco Molinari che sarà impegnato anche nei 200. Terza batteria per lui e tempo di 11’’13 e praticamente stesso discorso e cioè tempo appena più alto di quello sperava e comunque ci sono i 200 per aggiustare il tiro.



da Tarragona,

Roberto Chiesa