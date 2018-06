Tarragona, Molinari brillante nei 200 piani

Da sempre tra le gare più affascinanti, i 200 piani vedono in corsa Francesco Molinari protagonista della seconda batteria. Cielo coperto nella primissima serata dello stadio di Campclar e condizioni di corsa molto differenti da quelle del giorno prima.

Per il sammarinese l’emozione di correre nella corsia accanto a quella del turco Ramil Gulyev, campione del mondo in carica e logico vincitore della semifinale.

Francesco Molinari chiude bene in 21’’81 riscattando anche i 100 del giorno prima corsi sotto i suoi livelli abituali.



da Tarragona,

Roberto Chiesa



Nel video l'intervista Francesco Molinari