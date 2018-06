Tarragona: Enrico Dall'Olmo in finale

Dopo l'oro di Alessandra Perilli nel tiro a volo, Enrico Dall'Olmo ha conquistato la finale nella gara di bocce, specialità raffa e regalerà a San Marino la seconda medaglia ai Giochi del Mediterraneo. In semifinale ha battuto per 9 a 7 allo scadere dell'ora di gioco, il maltese Stefan Farrugia. In finale, Dall'Olmo affronterà l'italiano Alfonso Nanni, ancora imbattuto a Tarragona.