Tarragona, un infortunio frena Ceccaroni nel Taekwondo

Non vince il match, ma scrive una bellissima storia di sport Michele Ceccaroni. Opposto al quotato francese Chellamootoo la vicenda è dura. E comincia subito in salita con l’avversario che tocca 3 volte e prende il largo. Non è il miglior incontro che Michele possa disputare, il gap si amplifica e la bella storia si scrive dal momento in cui arriva un infortunio al dito che in pratica toglie al sammarinese ogni possibilità di combattimento. Eppure la generosità e la cultura sportiva che una disciplina affascinante come il taekwondo insegna impone di non mollare. Michele non molla, forse il dito è rotto, ma arriva in qualche modo alla fine per dare maniera all’avversario di batterlo sul campo.



Da Tarragona

Roberto Chiesa