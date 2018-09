Cons: va in scena Sportinfiera n.20 con la protesta degli insegnanti

Lo avevano annunciato e lo hanno messo in atto. All'apertura della 20esima edizione di Sportinfiera è scattata la protesta degli insegnanti della scuola media. In dissenso per l’approvazione del decreto di luglio che - dicono - "penalizza la scuola di ogni ordine e grado".



I docenti, indossavano una maglietta con raffigurato un paio di forbici.



Comunque al via la rassegna multidisciplinare si è aperta con i saluti del Segretario di Stato allo Sport Marco Podeschi e del Presidente del Cons Gian Primo Giardi. Filo conduttore del'edizione del ventennale, “Ritorno al passato per celebrare il futuro”. Infatti per celebrare il compleanno torna una disciplina storica come la Corsa Campestre, partenza domenica ore 10.30.