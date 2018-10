Giochi Olimpici Giovanili: domani a Buenos Aires la cerimonia d'apertura

Arianna Valloni sarà la portabandiera di San Marino

Sono oltre 200 i paesi partecipanti alla terza edizione dei Giochi Olimpici giovanili, in programma a Buenos Aires da domani fino al 18 ottobre.

Tra loro anche la delegazione sammarinese con il capo missione Claudio Stefanelli e il presidente del Cons, Gian Primo Giardi.

Domani la Cerimonia inaugurale che per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici non sarà ospitata in un stadio.

L'apertura si articolerà nei pressi dell'Obelisco di Buenos Aires e non allo stadio Monumental che ospiterà invece la Cerimonia di Chiusura.

Quattro gli atleti che difenderanno i colori del Titano con Arianna Valloni che sarà la portabandiera della delegazione biancazzurra.

Oltre alla Valloni, in Argentina ci sono Chiara Morri impegnata nel singolare femminile di tennistavolo, Leonardo Tura nel tiro con l’arco, categoria ricurvo e Raffaele Tamagnini che gareggerà nei 50 e 100 metri stile libero. A Buenos Aires si disputeranno in totale 341 gare in 33 differenti discipline.



Ad aprire il programma sammarinese sarà Chiara Morri in gara domenica in un girone contro la cinese Sun, la francese Gauthier e la ceca Blaskova. Martedì sarà il giorno del nuoto con la Valloni impegnata negli 800m stile libero e Raffaele Tamagnini in gara nei 50 maschili. L’11 ottobre la gara di Tamagnini nei 100m stile libero. Il 12 scattano le Olimpiadi di Leonardo Tura nel tiro con l’arco.

Youth Olympic Games, perché il sogno olimpico comincia fin dalla giovane età.