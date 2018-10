Buenos Aires: Chiara Morri già in campo

Chiara Morri è stata la prima atleta sammarinese impegnata ai Giochi Olimpici Giovanile. Nel torneo di tennis tavolo la biancoazzurra è stata battuta impegnata contro la francese Lucie Gauthier e la ceca Blaskova. In entrambe le partita Chiara Morri è stata battuta 4-0. Questa sera scenderà in campo per il terzo impegno contro la cinese Sun. Domani sarà il giorno del nuoto con Arianna Valloni e Raffaele Tamagnini. Il 12 ottobre toccherà a Leonardo Tura nel tiro con l'arco.