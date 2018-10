YOG Buenos Aires: termina l'avventura di Chiara Morri nel tennis tavolo

Ai Giochi Olimpici Giovanili in programma a Buenos Aires la sammarinese Chiara Morri chiude il proprio girone del tennis tavolo con 3 sconfitte contro avversarie ben più quotate. Dopo i due 4-0 subiti contro la francese Gauthier e la ceca Blaskova, la 15enne cede con lo stesso risultato alla fortissima cinese Sun, una delle candidate alle medaglie nel tabellone femminile.

Oggi è la giornata del nuoto con Arianna Valloni e Raffaele Tamagnini impegnati nelle acque argentine mentre il 12 ottobre toccherà a Leonardo Tura nel tiro con l'arco.

Per quanto riguarda il medagliere, comanda la Russia con 11 ori, un argento e un bronzo. Settimo posto per l'Italia con 8 medaglie, tra cui un oro, 4 argenti e 3 bronzi.