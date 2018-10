YOG Buenos Aires: ben tre dei quattro biancazzurri impegnati oggi in gara

A Buenos Aires, per i Giochi Olimpici giovanili, è il giorno con più sammarinesi in gara. Ben 3 dei 4 portacolori biancazzurri sono scesi in campo nelle rispettive discipline.

Termina con un sesto posto l'avventura di Arianna Valloni. La giovanissima nuotatrice biancazzurra chiude la propria batteria in 4:26.87, a circa 10 secondi dall'atleta delle Filippine Oliva.

Esordio nella capitale argentina anche per Leonardo Tura, impegnato nelle qualificazioni di tiro con l'arco, specialità ricurvo. 584 il punteggio del classe 2002 che chiude all'ultimo posto e se la vedrà domani con la giovane stella sudcoreana Song.

Nel tennis tavolo Chiara Morri, chiamata dall'organizzazione per partecipare ad un team misto "internazionale" con l'argentino Santiago Lorenzo, perde il suo singolo con la francese Gauthier per 3-0 nonostante un secondo set chiuso solamente ai vantaggi sul 14-12. Stessa sorte per l'argentino, con il doppio che non inciderà ai fini del risultato.