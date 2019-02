EYOF 2019, la Delegazione sammarinese parte per Sarajevo

Sarajevo che fu Olimpica nel 1984 (era un'altra Sarajevo e anche un altro mondo ) ospita dal 9 al 16 febbraio il Festival Olimpico Invernale della Gioventù. La Delegazione Sammarinese guidata da Gianluca Gatti è partita dal Multieventi dopo aver ricevuto l'in bocca al lupo e il saluto del Presidente del Comitato Olimpico. Anna Torsani, Matteo Gatti e Alberto Tamagnini saranno impegnati in due gare di sci alpino: il Gigante e lo Slalom Speciale. Toccherà ad Anna Torsani per prima lunedì nel Gigante Femminile, mentre il giorno dopo sarà la volta dei ragazzi. Mercoledì e giovedì infine lo slalom, prima le donne e poi la gara maschile.



Per i tre si tratta della prima esperienza olimpica e al loro rientro saranno attesi da un altro evento di spessore, quale i Mondiali Juniores in Val di Fassa. La delegazione partita dal Multieventi comprende oltre agli atleti e al Capo Missione anche il tecnico Mattia Gianessi.