EYOF, Riscatto Torsani nel Gigante

Anna Torsani, uscita di pista lunedì nello slalom speciale si è riscattata nel gigante, andato in scena su una pista in condizioni migliori rispetto alle due giornate precedenti. Scattata con il pettorale numero 78 su 101 atlete al via, nella prima manche la portabandiera della delegazione sammarinese è scesa molto più sicura e tranquilla rispetto all’esordio, completando la sua gara con un tempo non troppo distante dalle prime, che le è valso il 62esimo posto. Un po’ più contratta nella seconda manche, che l’ha vista accumulare un distacco maggiore dalle prime posizioni, Anna ha comunque chiuso la sua gara al 54esimo posto su 72 atlete giunte all’arrivo, con un tempo complessivo di 2’39’’95. Una buona prova, la sua, che mette fine alla sua esperienza al Festival Olimpico della Gioventù Europea.



Domani, invece, sarà ancora la volta di Matteo Gatti e Alberto Tamagnini, impegnati nello slalom gigante maschile, ultima gara del calendario dei sammarinesi.