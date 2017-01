Dakar: altro ritiro eccellente, saluta Carlos Sainz

Succede un po' di tutto nella quarta tappa della Dakar. Prima della partenza della frazione che avrebbe portato la carovana da San Salvador de Jujuy a Tupizca, in Bolivia, la gara aveva perso Al-Attiyah. Il troppo ritardo accumulato per riparare una ruota, aveva costretto il vincitore delle edizioni 2011 e 2015 al ritiro. Dopo il pilota del Qatar saluta anche Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato protagonista di uno spettacolare incidente a 5 km dall'arrivo, quando la sua Peugeot numero 304, si è bloccata sulle ruote di sinistra iniziando a capottare fuori strada e sfiorando due appassionati a pochi metri dall'auto. L'incidente è stato ripreso da un tifoso e caricato sul web. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sainz e il copilota Cruz erano anche riusciti a ripartire e raggiungere il bivacco, prima del ritiro a causa dei troppi danni all'auto, impossibile da riparare in tempi utili per riprendere la gara. Tutto questo quando Sainz era al secondo posto nella generale. In testa alla classifica si è portato Cyril Despres. Il pilota francese commette meno errori degli altri e così ha conquistato la prima vittoria di tappa e la leadership della classifica. Per la Peuegot è stato il terzo successo in quattro giorni. Despres ha sfruttato anche i problemi dei principali avversari. Peterhansel ha sbagliato strada perdendo 15 minuti, mentre Loeb, a un passo da un nuovo successo di tappa, ha dovuto fare i conti con un guasto alla sua auto perdendo 25 minuti. Il nove volte campione del mondo WRC è così scivolato al quarto posto alle spalle della Mini di Hirvonen. Dakar stregata anche per le due ruote. Toby Price, campione in carica, si ritira dopo la rottura del femore, portando a sette il numero delle moto che hanno abbandonato, tra i quali anche l'italiano Jacopo Cerutti. Salutano anche cinque piloti nei quad e uno nei camion. Nella classifica delle moto c'è anche un altro colpo di scena. Tutti i piloti Honda, tra i quali Barreda e Golcaves sono stati penalizzati di un'ora per aver fatto rifornimento in un tratto non autorizzato. Quintanilla è diventato il nuovo leader davanti all'austriaco Walkner.



Elia Gorini