Dakar: il maltempo protagonista dell'ottava tappa

La Dakar lascia l’Altopiano Boliviano ed entra in Argentina su un percorso con tanti fuoripista, guadi e attraversamenti di dune.

I piloti hanno dovuto fare i conti soprattutto con la pioggia, che ha alzato il livello dell’acqua dei fiumi, provocando delle inondazioni e costringendo gli organizzatori a modificare il percorso.

Senza la pressione della classifica, Joan Barreda ha centrato la seconda vittoria della Dakar 2017.

Il portacolori della Honda ha avuto la meglio sui due piloti KTM, Walkner ed il leader della classifica generale Sam Sunderland.

Il pilota britannico ha ora un vantaggio di oltre 20 minuti su Pablo Quintanilla.

Tra le auto, la Peugeot centra la seconda tripletta di questo rally.

Nella seconda tappa, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Sébastien Loeb avevano portato la Casa del Leone su tutti e tre i gradini del podio.

Questa volta sono stati Loeb, Peterhansel e Despres a salire sul podio dell'ottava tappa.

Un ordine d'arrivo che rispecchia anche quello della classifica generale, con Loeb che ha un vantaggio di 1 minuto e 38 secondi sul connazionale Petehansel. .

Capitolo italiani.

Il migliore è sempre Alessandro Ruoso con la KTM, in 35à posizione.

Nelle auto ancora una bellissima prova per i gemelli Aldo e Dario De Lorenzo, attualmente al 42esimo posto.

Intanto le pessime condizioni climatiche hanno costretto gli organizzatori a cancellare la tappa di oggi.

Uno smottamento lungo la strada, ha impedito il transito delle assistenze e di qui la decisione della direzione gara di annullare l'attesissima prova speciale con partenza da Salta ed arrivo a Chilecito.