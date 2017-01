MotoGP: Presentata a Madrid la nuova M1 di Valentino Rossi e Maverick Vinales

Bella è bella. Ora ci si aspetta che diventi anche vincente. La Yamaha ha scelto Madrid per togliere il velo alla nuova M1. Quella che in questa stagione guideranno Valentino Rossi e Maverick Vinales. E' ancora più blu la moto che punta a vincere il mondiale MotoGp. Tante le novità, almeno è quanto annunciato dal direttore del team Maio Menerelli, che ha parlato di cambiamenti “invisibili” che renderanno la moto ancora più competitiva, soprattutto in curva. L'obiettivo è tornare a vincere e riprendere il titolo conquistato dalla Honda con Marc Marquez, che si presenta come avversario numero 1 di Valentino Rossi. I test sulla nuova moto sono incoraggianti, fanno sapere dal team. Ottimo punto di partenza per chi vuole essere subito competitivo. I punti di forza sembrano proprio essere l'affidabilità nell'ingresso in curva e in frenata. Migliorato anche il grip nella parte posteriore. Tanto lavoro anche sull'elettronica, seppur quest'anno uguale per tutti da regolamento. La Yahama punta a migliorare le prestazioni nella seconda parte di gara quando i pneumatici iniziano a creare problemi. La presentazione della nuova M1 è stata anche l'occasione per le prime foto ufficiali di Valentino Rossi insieme a Maverick Vinales. In passato il rapporto con il compagno di squadra non è stato facile per il pilota italiano, che comunque punta al decimo titolo mondiale dopo tre secondi posti consecutivi. L'ultimo successo di Valentino Rossi risale al 2009 nell'ultimo anno con la Yamaha, poi il passaggio alla Ducati per due stagioni, prima del ritorno alla casa giapponese. Valentino non teme il confronto con un compagno di squadra forte come Vinales. Lo spagnolo è alla settima stagione nel motomondiale. Ha vinto il titolo in moto3 con la KTM nel 2013 e l'anno passato si è piazzato 4' con la Suzuki vincendo anche in Gran Bretagna. Nei test in Malesia, il neo acquisto della Yamaha, ha dimostrato di trovarsi a suo agio sulla nuova moto. Insomma sarà una stagione da vivere tutta d'un fiato.



Elia Gorini