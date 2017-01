SIC58 Squadra Corse: presentato il Team per l'esordio in Moto3

La competizione iridata è realtà: la scuderia che porta il nome di Marco e gestita da Paolo gareggerà su tre fronti: CIV, CEV e Motomondiale.

Quel progetto nato 3 anni fa nel nome di Marco è finalmente sbarcato nel Motomondiale: il SIC58 Squadra Corse, messo insieme da Paolo Simoncelli, sarà al via del prossimo campionato iridato di Moto3. Non solo: confermato l'impegno nel Campionato Italiano Velocità in Pre Moto3, nonché in quello che è considerato il Mondiale Junior, il CEV: Devis Bergamini, Matteo Patacca, il riminese Mattia Casadei e Yari Montella i pilotini che sognano di arrivare dove Tony Arbolino e Tatsuki Suzuki sono già.



Un Suzuki alla guida di una Honda: ci sono già gli estremi per il paradosso, ma il 19enne giapponese ha tutta l'intenzione di mettere a frutto i due anni di esperienza maturati nel Motomondiale in sella alla Mahindra, con cui è andato a punti in 9 occasioni. L'ambientamento in Romagna, intanto, prosegue bene – sotto ogni punto di vista.



Ha già dato sfoggio del suo talento Tony Arbolino ed esponenti del team non usano giri di parole per descriverne il talento: “Un fenomeno” - assicura Paolo Simoncelli.



Tantissime persone alla presentazione ufficiale e allo svelamento della livrea della Honda con cui il SIC58 Squadra Corse è pronto al debutto iridato. Gli sponsor storici di Marco, gli amici di sempre: da Beltramo al dott. Costa, passando per Fausto Gresini – quest'anno nell'insolita veste di socio e concorrente al tempo stesso.



Nel video Tatsuki Suzuki e Tony Arbolino, piloti SIC58 Squadra Corse.



LP