SBK, primi test ad Almería per Alex De Angelis

Al debutto assoluto in Kawasaki, il rider sammarinese è partito dall'abc.

"L'inizio è stato ottimo e tutto è andato per il vesto giusto, a partire dal clima ottimale che ha favorito il primo approccio con la ZX10R". È raggiante - dal circuito di Almería - Alex De Angelis, dopo l'assaggio numero uno alla guida della sua nuova Kawasaki, con cui correrà nel mondiale Superbike: "Ci siamo concentrati su manubri, pedane e dedicato tempo all'individuazione della posizione di guida, per poi lavorare sulla mappa, non avendo storici su questo tracciato".



Qualche giro per testare il tutto e domani l'opportunità per valutare meglio la moto e spingere ancor più al limite: "Una prima sensazione positiva - assicura - con un feeling buono fin da subito, come dimostrato dai tempi che, giro dopo giro, si abbassavano costantemente".



Un inizio di stagione atteso da tutto il team, sottolinea Lucio Pedercini: "Sono impressionato dalla professionalità di Alex, che in modo attento ha preparato a moto per iniziare al meglio il primo appuntamento, in calendario qui ad Almeria. Domani potremo toccare con mano i progressi dell'intensa giornata di lavoro odierna e valutare la situazione".



Dopo la seconda giornata di test ad Almeria, il Team Pedercini si trasferirà a Jerez de la Frontera.



LP