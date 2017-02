Team Gresini, ecco Di Giannantonio e Martìn

I due piloti del Team Del Conca Gresini Moto3 puntano a stare stabilmente nelle prime posizioni.

"Una squadra fortissima, con due piloti talentuosi e in grado di stare davanti" - se la valutazione arriva da dentro, c'è da crederci. Jorge Martìn approda nel Team Gresini e sembra esserci da sempre: "Una moto bellissima e che va molto bene, nonostante di fatto la conosceremo in tutti i suoi dettagli solo a partire dai test di Valencia di domani".



Con Fabio Di Giannantonio una conoscenza che affonda le radici tre anni fa ai tempi della Rookies Cup e che dopo la strabiliante stagione d'esordio nel consesso iridato, impone proprio all'enfant prodige romano di accomodare l'inserimento di Jorge: "L'obiettivo è quello di fare il massimo con quello che abbiamo a disposizione e certamente quest'anno avrò una grande occasione, vista la moto che avrò a disposizione; quando la Honda fa le cose in prima persona, tira fuori sempre degli ottimi lavori. Pressioni e aspettative? Non voglio caricarmi le spalle di ulteriore peso".



Nel video le interviste a Jorge Martìn e Fabio Di Giannantonio, piloti Team Del Conca Gresini Moto3.



LP