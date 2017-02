Mondiale Motocross: marcia indietro di San Marino

San Marino fa marcia indietro sulla prova del mondiale di motocross che avrebbe dovuto svolgersi alla Baldasserona nel 2018. I Segretari di Stato allo Sport Marco Podeschi e al Territorio Augusto Michelotti hanno annunciato la rinuncia all'evento che è già stata formalizzata con un delibera del Congresso di Stato. Per recedere dal contratto San Marino dovrà pagare alla società “Youthstream” una penale di 30mila euro. E' stato deciso di annullare l'evento, hanno spiegato i due Segretari di Stato, perchè il rapporto costi benefici era sfavorevole. Oltre ai 300mila euro all'anno da versare per avere l'evento in Repubblica occorreva spendere almeno altri 2 milioni e 800mila euro per adeguare il crossodromo agli standard previsti per le prove del mondiale di motocross. Resta confermato, invece, l'impegno di

San Marino per la motogp.