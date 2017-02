Motocross, San Marino si tira fuori. Podeschi: "Scelta azzardata"

"Dall'accordo firmato dal precedente esecutivo emergono criticità importanti" - commenta Augusto Michelotti, Segretario di Stato al Territorio.

Il Mondiale di Motocross – a San Marino – non si farà. Lo annunciano in conferenza congiunta i Segretari al Territorio e allo Sport, che motivano la scelta di recedere dal contratto firmato dalla precedente Segreteria competente con Youthstream e datato ottobre 2016. Ai tempi, si mise nero su bianco l'impegno di San Marino a garantire un appuntamento del circuito iridato del motocross per luglio 2017, impegno poi posticipato di un anno per poter garantire la rispondenza della Baldasserona agli standard richiesti. “Una scelta azzardata” - commenta oggi il Segretario allo Sport Marco PodeschiPodeschi.



Poco meno di 2,000,000 di euro per i lavori di messa a norma dell'impianto – preventivi alla mano – e postille a contratto che prevedevano – tra l'altro – il dover garantire circa 200 camere d'albergo di standard internazionale che, se non fossero state giudicate soddisfacenti dall'organizzazione, avrebbero comportato una penale di 25,000 euro. A questo si aggiunga il versamento annuale di 300,000 euro per rimanere nel circuito, come recita il contratto che prevede un legame triennale con opzione per i successivi due. “Costi onerosi che oggi non possiamo permetterci, che rilevano criticità importanti evidenti dal semplice rapporto costi/benefici” - dichiara il Segretario al Territorio Augusto Michelotti. Di qui la scelta di rescindere il contratto con Youthstream, con una penale di recesso di 30,000 euro che – insieme ai 41,000 euro spesi per studi geologici necessari a valutare l'impatto dell'evento sull'area interessata – sono l'ammontare della spesa effettuata Al di là delle valutazioni politiche ed esecutive, trasversali alle due legislature, la certezza è che il Mondiale di Motocross a San Marino non si farà.



Nel video l'intervista a Marco Podeschi, Segretario di Stato allo Sport.



LP