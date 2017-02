Moto3: clavicola fratturata per Di Giannantonio

È successo nei test privati a Valencia.

Sfortunati i primi test stagionale per il Team Del Conca Gresini di Moto3, che si presenta al via della contesa iridata con Jorge Martìn e l'attesissimo Fabio Di Giannantonio. Il giovane pilota romano - tra i migliori debuttanti l'anno passato - ha riportato la frattura della clavicola nel secondo e ultimo giorno di prove. Trasportato in ospedale per essere sottoposto a consulti medici, è ancora da decidere sull'eventuale rientro in Italia per l'intervento di riduzione della frattura: "Verso fine giornata stavamo effettuando alcune ultime prove di assetto e probabilmente a causa della gomma fredda ho fatto un high side, procurandomi la frattura di una clavicola. Peccato, è andata così, il morale però rimane alto: ora devo soltanto pensare a rimettermi in forma il prima possibile!”.



LP