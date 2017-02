Lonfernini: hanno tramato contro un progetto per il rilancio del sistema paese

Non si è fatta attendere la risposta di Teodoro Lonfernini alla decisione del governo, di rinunciare alla prova del mondiale di Motocross, che si sarebbe dovuto disputare a San Marino il prossimo anno. All'ex segretario di Sato allo Sport, che poco più di tre mesi fa aveva sottoscitto l'accordo, non sono piaciute crtitiche e numeri, snocciolati dai due membri dell'attuale esecutivo. Lonfernini ha ribadito che la scelta di riportare sul Titano, un appuntamento come quello del Mondiale di Motocross, faceva parte di un progetto più ampio, dedicato al rilancio del sistema paese.



Nel video l'intervista a Teodoro Lonfernini