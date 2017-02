Poggiali e Asset Banca insieme per San Marino

La banca ha deciso di puntare sull'immagine internazionale del bicampione del mondo come tramite per portare a San Marino eventi che possano valorizzarne il territorio.

Da sempre, Manuel Poggiali è uno dei principali veicoli promozionali della Repubblica di San Marino: ieri per le vittorie in pista, oggi anche per i vari rapporti di lavoro con Ducati, Michelin e Dainese che gli valgono contatti in giro per il mondo. Proprio per questo, l'Asset Banca ha deciso di avviare una collaborazione con lui per portare a San Marino eventi che ne valorizzino immagine e territorio. "Ha creduto nella mia figura e gliene sono grato - spiega il pilota - cercherò di sfruttare le mie collaborazioni per valorizzare la nostra realtà".



Si potrebbe partite proprio dal Gran Premio di San Marino di MotoGP, che fa sì girare il nome della Repubblica ma a livello pratico potrebbe essere sfruttato meglio. Ad esempio, "si potrebbe organizzare una partita benefica, magari la domenica sera alla fine del gran premio. Mi pare che al di là dell'immagine la Riviera di Rimini sfrutti meglio l'evento organizzandone di collaterali".



Lo stesso che si sarebbe potuto fare col Mondiale di Motocross: Poggiali non entra nel merito della decisione, pur riconoscendo che la sistemazione della Baldasserona sarebbe stata un bel colpo. "Con un circuito di livello internazionale si sarebbe pututo spingere, diciamo, sull'acceleratore - osserva Poggiali - magari organizzando eventi di contorno, gare, minori, sessioni di prove per chi deve gareggiare...".



Nel servizio le parole di Manuel Poggiali

RM