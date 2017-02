SBK, Phillip Island: De Angelis settimo nei primi test ufficiali

Condizioni meteo estremamente variabili: il pilota sammarinese si posiziona alle spalle di Tom Sykes, precedendo Chaz Davies e Savadori.

Se il buon giorno si vede dal mattino, Alex De Angelis può certo essere fiducioso della sua nuova avventura con la Kawasaki del Team Pedercini Racing. Nella prima giornata di test ufficiali sul circuito di Phillip Island - il preferito dal rider sammarinese - sono le condizioni meteo, estremamente variabili, a tenere banco. In uno degli intervalli di sole che il cielo australiano concede, De Angelis fa registrare il suo miglior giro in 1'32''687 - che a fine giornata sara il settimo assoluto.



Buona prova di Marco Melandri, terzo con la Ducati clienti del Team Aruba.it Racing; davanti a tutti stavolta non c'è Jonathan Rea, secondo alle spalle di Xavi Fores, che col tempo di 1'31''412 porta la Panigale R del Team Barni davanti a tutti, e non di poco.



Alex De Angelis resta in pista per 23 giri, risultando di qualche millesimo appena più lento di Sykes. Se è ancora decisamente presto per poter tirare conclusioni, va certo rilavato lo sviluppo positivo della ZX-10R a disposizione di De Angelis ed il crescente feeling tra il pilota sammarinese e la sua moto - come ammette lui stesso sulla pagina Facebook.



