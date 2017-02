F1, Ferrari: svelata la nuova SF 70-H

Celebrativa dei 70 anni della scuderia del Cavallino.

E' stata presentata alle 9.45 in punto, sul sito della Ferrari e con tutto il team schierato al suo fianco.

Si chiama SF70-H ed oltre ad indicare la motorizzazione ibrida, celebra i 70anni della Ferrari, nata nel 1947.

La presentazione si è aperta con un filmato che ha ripercorso, mesi di duro lavoro, dove tutto è stato curato nei minimi particolari.

La nuova monoposto è completamente diversa da quella dello scorso anno, figlia di un cambiamento regolamentare che ha pochi precedenti nella storia della formula 1.

Se in passato si era andati verso delle regole che limitavano le prestazioni delle monoposto, nel 2017 è stata presa la direzione opposta.

La gestione sportiva di Maranello ha lavorato sopratutto su questo, sulla ricerca del giusto compromesso tra aumento di carico e resistenza aerodinamica.

Le nuove gomme, infatti, saranno ben più larghe che in passato: 6 cm all'anteriore e addirittura 8 al posteriore.

La prima cosa che balza agli occhi, ammirando la nuova Ferrari è il profilo sinuoso e la sottilissima coda bianca, posizionata dietro al pilota.

Altri dettagli da non sottovalutare.

La vettura appare più rossa rispetto alle precedenti, con una lunga striscia tricolore e tra i marchi presenti, c'è anche quello dell'Alfa Romeo.

Questa dunque la nuova Ferrari che cercherà di insidiare l'imbattibile Mercedes degli ultimi anni.



PF