SBK: Davies davanti a tutti, cade De Angelis

Nessuna conseguenza per il sammarinese: stanotte Superpole e Gara 1 del primo appuntamento iridato della stagione della Superbike.

Prima giornata di prove libere a Phillip Island, dove domani scatterà il mondiale 2017 di Superbike. Il più veloce sulla pista australiana è stato Chaz Davies in sella alla Ducati. Il pilota britannico ha preceduto il campione del mondo, Jonathan Rea di soli 66 millesimi. Quinto posto per Marco Melandri e settimo per l'Aprilia di Lorenzo Savadori mentre Alex De Angelis, è caduto alla curva 11 del circuito australiano, per fortuna senza conseguenze. Domani due turni di prove ufficiali e gara 1 del Gran Premio d'Australia, al via questa notte alle ore 5:00.



PF