Superbike, subito Rea in Australia. De Angelis 14°, fuori Melandri e Savadori

Il campione in carica si prende Gara1 del primo GP del 2017 precedendo sul filo di lana il ducatista Davies. Terzo Sykes, due punti per Alex.

Il Mondiale 2017 di Superbike comincia nel segno del campione in carica della Kawasaki Jonathan Rea, che vince Gara 1 del Gran Premio d'Australia al termine di un acceso duello col ducatista Davies, preceduto di appena 42 millesimi. Terzo posto per l'altra Kawasaki di Sykes davanti a Lowes e alla sorprendente MV Agusta di Camier, mentre De Angelis, 20° in griglia di partenza, è arrivato 14°, conquistando due punti. Nessun italiano a punti: Savadori è uscito già al 6° giro, mentre Melandri è caduto al 15° mentre battagliava con Lowes. Gara 2 andrà in scena domani alle 5 italiane: a partire dalla pole sarà proprio Lowes, in virtù del 4° posto conquistato oggi; in prima fila con lui Camier e Forés.