Ferrari, Marchionne soddisfatto dei test: "Passo avanti enorme, quest'anno non ci dovremo vergognare"

Di Bottas il miglior tempo di stamattina, Vettel quarto ma con gomme medie.

Il terzo giorno di test pre-stagionali della F1 sul circuito di Montmelò è cominciato nel segno di Valteri Bottas, che nella sessione mattutina ha fatto segnare il miglior tempo. Il pilota della Mercedes, unico ad essere sceso in pista con le gomme supersoft, ha preceduto di 1”4 e 1”6 Ricciardo della Red Bull e Palmer della Reanult, entrambi con gomme soft.



Quarto a 1”9 Sebastian Vettel, non male considerando che, a differenza di chi l'ha preceduto, montava gomme a mescola media. Sin qui positiva la tre giorni di prove della Ferrari, con Raikkonen che ieri ha fatto segnare il miglior tempo con 23 millesimi di vantaggio su Hamilton. Ovviamente soddisfatto il presidente della scuderia Sergio Marchionne, che commenta la ritrovata competitività dicendo: “Rispetto al 2016 c'è stato un passo avanti enorme, quest'anno non ci dovremo vergognare”.