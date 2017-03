Motocross: al via la stagione di Bryan Toccaceli

Svelata la due ruote con cui correrà nei Campionati Italiano e Regionale marchigiano: in calendario anche tre apparizioni iridate e la possibilità dell'Europeo.

Scatterà domenica a Fermo la stagione di Bryan Toccaceli, approdato al Caparvi Racing Team con il proposito di migliorarsi rispetto alla passata stagione, chiusa - per quanto riguarda il Campionato Italiano - col nono posto assoluto: "Vogliamo cercare di restare costantemente tra i primi" - assicura il crossista sammarinese - che con Gorini e Marini ha corso all'ultimo Trofeo delle Nazioni di motocross, il più importante dei palcoscenici per chi frequenta questo ambiente.



Allo stesso livello, forse, ci sarebbe solo correre il Mondiale in casa. Opportunità - è noto - recentemente svanita: "Mi spiace molto non avere la possibilità di correre in una tappa del Mondiale sul circuito di casa, ho in programma comunque di partecipare alle tappe italiane e a quella svizzera del calendario iridato".



E la nuova moto? Bella è bella, ma deve anche essere competitiva: "Abbiamo apportato alcune modifiche rispetto all'anno passato e abbiamo cercato di cucirla addosso a me, il più compatibile possibile col mio stile di guida".



LP