MXGP: in Indonesia vince Simpson, annullata gara2, Cairoli chiude quarto

E' il maltempo il vero protagonista della seconda tappa del mondiale motocross. Sul tracciato di Pangkal Pinang le pessime condizioni meteo hanno obbligato l'organizzazione ad annullare gara2 e assegnare la vittoria di tappa sulla base dei risultati della race1. Una situazione veramente difficile già dal giorno precedente, tanto che, dopo le prove libere, sono state annullate anche le qualifiche L'impraticabilità della pista permettono a Saun Simpson di centrare la vittoria davanti all'olandese Coldenhoff e al belga Desalle. Questo il podio del Gran Premio di Indonesia. Quarto posto finale per Tony Cairoli. Il vincitore del Gran Premio del Qatar si è dovuto accontentare della quarta posizione, precedendo Goncalves. Ancora più indietro il campione del mondo in carica Tim Gajser. Il pilota sloveno ha portato la sua Honda al settimo posto. In classifica generale guida ancora Cairoli con 68 punti davanti a Desalle con 60 punti. Terzo posto per Gajser. Bel salto in avanti per Simpson che guadagna ben 8 posizioni. In MX2 primo posto per Jeremy Seewer. Il pilota svizzero vince gara1 davanti all'olandese Davy e il connazionale Julien. Interrotta e annullata dopo 9 giri gara2 quando al comando si trovava l'italiano Samuele Bernardini. Prossimo impegno con il mondiale motocross in Argentina con il Gran Premio della Patagonia il 19 marzo.



Elia Gorini