Dramma nel motociclismo: perde la vita il francese Anthony Delhalle

Drammatico incidente sul circuito di Nogaro, morto il campione Anthony Delhalle. Il pilota della Suzuki e otto volte iridato endurance ha perso la vita in seguito a un incidente nel corso di un allenamento per preparare la 24 Ore di Le Mans.

Otto volte campione del mondo Endurance, è deceduto in seguito a un incidente verificatosi questa mattina sul circuito di Nogaro . La notizia, anticipata dai principali media europei, è stata confermata nelle ultime ore, solo dopo che si era appreso che Delhalle, in seguito a una violenta caduta, era stato soccorso in loco dai vigili del fuoco e poi trasportato in ospedale perché versava in condizioni critiche.

Il pilota francese, 35 anni, era rider ufficiale del team Suzuki Sert, cinque volte iridato nell’EWC e tre volte campione di classe Superstock. Considerato tra i migliori piloti di durata, era diventato a tutti gli effetti il “pound for pound”, secondo solo al suo storico compagno di equipaggio Vincent Philippe.