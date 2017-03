Superbike: Rea si aggiudica gara 1 in Thailandia. De Angelis 16°

Il britannico Jonathan Rea rispetta il pronostico e si aggiudica gara 1 del gran premio di Thailandia, seconda prova del mondiale di Superbikle. Per il campione del mondo si tratta della terza vittoria stagionale, in altrettante gare disputate. Sul circuito di Buriram, non c'è stata storia, con il pilota della Kawasaki che ha dominato dal primo all'ultimo giro. Secondo posto per la Ducati di Chaz Davies, mentre Marco Melandri si deve accontentare del quarto posto, dopo essere stato sorpassato da Tom Sykes sul rettilineo finale. Peccato per Alex De Angelis che ha chiuso al sedicesimo posto e per un soffio è rimasto fuori dalla zona punti.