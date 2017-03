De Angelis undicesimo nel ricordo di Alessandro Marchetti

Il pilota sammarinese centra ancora la zona punti nel mondiale di Superbike.

"Ciao caro Alessandro! avrei ovviamente voluto dedicarti 2 gare più belle ma come sempre ho dato il massimo ed è stato bello averti sulla moto con me x tutto il weekend! continua a tifare per me anche da lassù.. Alex❤"

Questa la dedica su Instagram del pilota sammarinese giunto 11° in Thailandia. Ancora una doppietta del britannico Jonathan Rea, che concede il bis dopo i due successi ottenuti in Australia. Sul podio Tom Sykes, secondo e Marco Melandri, terzo. Da segnalare che la gara è stata interrotta al sesto giro, per un pauroso incidente a Lorenzo Savadori, per fortuna senza conseguenze per il pilota cesenate.