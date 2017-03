Rallylegend: cambia data l'edizione 2017

Si correrà dal 19 al 22 ottobre. Luis Moya sarà ambasciatore dell'evento sammarinese

Nuove esigenze logistico-organizzative, unite alla opportunità di evitare concomitanze, per dare la possibilità a tanti appassionati di non perdere un appuntamento sempre atteso. In questa ottica, e dopo una approfondita riflessione, l’Organizzazione di Rallylegend ha deciso di posticipare l’evento sammarinese alla nuova data dal 19 al 22 ottobre prossimi. Una settimana dopo, in pratica, rispetto alla data inizialmente stabilita. Allo staff organizzativo di Rallylegend, intanto, viene ad aggiungersi Luis Moya. Una “new entry” di grande prestigio quella del navigatore spagnolo, campione del mondo rally nel 1990 e 1992 a fianco di Carlos Sainz, da subito grande sostenitore e oggi profondo conoscitore di Rallylegend. Il suo compito sarà quello di “ambasciatore” dell’evento sammarinese nel mondo e nel Mondiale Rally. Grazie alla grande stima di cui gode nell’ambiente e alla sua familiarità con tanti campioni di ieri e di oggi, sarà un importante ponte di collegamento con piloti e team. Lo staff organizzativo di Rallylegend, nel frattempo, è già al lavoro su un format 2017 ricco di novità. L’evento si articolerà ancora su quattro giorni, ma con un programma più snello e accattivante. E con la giornata conclusiva che sarà più orientata al pubblico e con iniziative che vedranno protagonisti gli appassionati presenti.