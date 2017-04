SBK: De Angelis cade al 15° giro

Si interrompe la striscia di vittorie di Rea. Primo successo stagionale per Davies

Si ferma a cinque la serie di vittorie consecutive per Jonathan Rea che si deve accontentare della piazza d'onore, nella seconda manche del gran premio di Aragon. Al termine di un fantastico duello, il campione del mondo si è arreso alla Ducati di Chaz Davies, che centra cosi il primo successo stagionale. A completare il podio, Marco Melandri, a lungo in gioco per la vittoria, il romagnolo ha perso terreno nel finale concludendo per la terza volta, al terzo posto. Peccato per De Angelis, caduto nel corso del quindicesimo giro.