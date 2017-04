Al Rally di Sanremo trionfa Andreucci

Secondo appuntamento del titolo tricolore

Paolo Andreucci ha vinto il Rally di Sanremo, seconda prova del campionato italiano.

Un successo meritatissimo per il pluricampione italiano, al termine di una gara letteralmente dominata dal pilota toscano.

Al volante di una Peugeot 208 R5, Andreucci ha vinto tutte le prove speciali della seconda giornata, a parte l'ultima, condizionata della pioggia e dalle pessime condizioni climatiche.

Il primo posto assoluto, consente al portacolori di casa Peugeot di salire al primo posto della classifica generale del campionato italiano

Un trionfo che assume ancor più significato, se si considera che sul secondo gradino del podio, è salito un certo Hayden Paddon.

Il pilota neozelandese, con la Hyundai del team Motorsport, ha corso il Sanremo per prendere ulteriore confidenza con l'asfalto e con quello che sarà il suo nuovo navigatore a partire dal Rally di Germania, Sebastian Marshall.

Paddon non si è limitato ad una gara di semplice rodaggio ma ha dato battaglia su ogni prova speciale, togliendosi anche la soddisfazione di vincere l'ultimo tratto cronometrato.

A completare il podio, Umberto Scandola con la Skoda Fabia R5. Il veronese sembrava in grado di poter lottare con Andreucci per la vittoria assoluta, ma una foratura nella terza prova della prima tappa lo ha costretto ad una grande rimonta e nella seconda giornata ha pensato più che altro ad accumulare punti importanti, in ottica campionato.

Weekend, invece, da dimenticare per Simone Campedelli.

Il pilota romagnolo era arrivato a Sanremo da leader della classifica generale ma un errore nella prova più lunga della prima tappa, lo ha costretto al ritiro.

Prossimo appuntamento con il CIR, dal 20 al 23 Aprile, con la Targa Florio.