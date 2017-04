Mille Miglia 2017: Presentata l'edizione delle grandi ricorrenze. 90 anni dalla prima edizione del 1927 e 60 dall'ultima 1957



Passaggio a San Marino venerdì 19 maggio ore 12.30 sul pianello

Venerdì 19 maggio ore 12.30 il passaggio della Freccia Rossa sul pianello. Le auto d'epoca saliranno dal confine di Gualdicciolo, raggiungeranno Borgo Maggiore poi l'ingresso nel Centro Storico, si fermeranno davanti alle autorità sammarinesi, per la prima volta saranno salutate dalla Reggenza tutta femminile all'ombra di Palazzo Pubblico, poi proseguiranno alla volta di viale Kennedy dove sosteranno per qualche minuto nel parcheggio del Kursaal. Le auto della Mille Miglia saranno precedute dall'arrivo in Repubblica da 150 auto sportive parrtecipanti al “ Ferrari Tribute To Mille Miglia” e al “ Mercedes – Benz Mille Miglia Challenge” . Tutti gli equipaggi dispuetranno 5 prove cronometrate con inizio in Via Oddone Scarito e fine in Via Piana. Controllo e Timbro in Piazza della Libertà e sosta con pranzo al Centro Congressi Kursaal. L'uscita in Via del Voltone per proseguire verso Murata, Fiorentino e via via verso Mercatino Conca. 450 gli equipaggi iscritti, provenienti da tutto il mondo. Saranno presenti come sempre personaggi dello spettacolo ma non sono stati svelati i nomi. Si tratta della 35esima edizione rievocativa, che cade esattamente a 90 anni dalla prima corsa (1927) e esattamente 60 dall'ultima (1957)



L.G