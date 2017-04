Al via "Rimini Off Road"

Aperta a Rimini, la prima edizione della fiera dedicata a tutto ciò che è fuoristrada. Un intero week-end per tutti gli appassionati del pianeta Off Road.

La passione per il fuoristrada si accende sulla riviera romagnola, con la prima edizione di Rimini Off Road.

Esposizioni, spettacoli e test drive al salone fieristico, per un weekend all'insegna del puro divertimento.



Testimonial della manifestazione, il due volte campione del mondo Rally, Miki Biasion che con il tradizionale taglio del nastro, ha ufficialmente aperto i battenti, di quello che è già stato definito il pianeta Off Road.



In effetti per gli appassionati del fuoristrada non manca proprio nulla.

30.000 mq di esposizione, con i più grandi marchi del settore, senza dimenticare accessori, ricambi ed abbigliamento. E poi una grande area esterna, per esaudire il desiderio di provare nuovi modelli. Dai Suv alle berline 4x4 ma anche moto, camion, quad e mountain bike si alterneranno su spettacolari percorsi ad ostacoli.



Assolutamente da non perdere, la mostra dal titolo, l'uomo, il campione, con la presentazione del libro: "La storia dei rally" scritto da Sergio Remondino.

Una mostra dedicata a Giuseppe Pucci Grossi, il campione di rally riminese, coinvolto nel progetto fieristico di Rimini Off Road, prima della tragica scomaprsa.

Sole, motori e passione, per una tre giorni di autentica avventura.