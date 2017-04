SicDay 2017 da record: in seimila per ricordare il campione di Coriano

Coriano. In seimila per il Sic hanno sfilato in moto fino al Misano world circuit per il Motomemorial SicDay 2017, organizzato dai 58boys ieri.

Moto, omaggio alla memoria e beneficenza nel nome di Marco Simoncelli nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile a Coriano, paese natale di Marco, e il Misano World Circuit, il tracciato intitolato proprio al compianto campione del mondo della 250cc del 2008. Un trend sempre crescente anche in questa edizione per un weekend di motori, musica, divertimento e gastronomia.