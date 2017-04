Il sindaco Francesca Paolucci: "Tavullia orgogliosa dei suoi campioni"

"Tavullia è orgogliosa dei suoi campioni. Ho inviato ieri un sms a Valentino e Franco per complimentarmi con loro per gli straordinari risultati raggiunti nel Gran Premio delle Americhe. Grandissimo Franco con il suo terzo centro consecutivo in Moto2. Strepitoso Valentino che non smette mai di stupire e che ora guida la classifica iridata in MotoGp. Immensi. Bravi. Anzi bravissimi. Un plauso anche a Luca Marini in Moto2 e a tutti i ragazzi della VR46 Academy in Moto3. I nostri piloti continuano a farsi valere e ad emozionare un territorio che vive della passione per i motori. Tavullia è un laboratorio naturale di talenti del motociclismo. Tavullia: "Terra dei Piloti e dei Motori" #TavulliaTerradeipilotiedeimotori'". Lo scrive su Facebook il sindaco di Tavullia Francesca Paolucci