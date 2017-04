Legend 2017: un weekend senza precedenti

Per la prima volta sul Titano, Sebastian Loeb, Petter Solberg e Sebastien Ogier per un edizione che radunerà 15 ex campioni del mondo ed un totale di 34 titoli iridati.

Sarà un evento epocale. Cosi gli organizzatori del Rally Legend 2017 che nel terzo fine settimana di ottobre, raduneranno sul Titano qualcosa come 15 ex campioni del mondo. Ci saranno tutti i volti noti del rally Legend degli ultimi anni, da Juha Kankkunen a Markku Alen, da Sandro Munari a Walter Rohrl e poi ancora Didier Auriol, Ari Vatanen Stig Blomquist. Ma questa volta, gli organizzatori Paolo Valli e Vito Piarulli, con la preziosa collaborazione di Luis Moya, sono davvero andati oltre.

L'adesione per il Tributo che rally Legend dedicherà a Colin Mc Rea è stata presso che totale e sul Titano arriveranno il nove volte campione del mondo Sebastian Loeb, Petter Solberg e Sebastien Ogier. 15 campioni del mondo per un totale di 34 titoli mondiali, in pratica quasi tutta la storia dei rally si ritroverà nell'antica repubblica. “Volevamo ricordare Colin Mc Rae e rendergli un grande omaggio – spiega un quasi incredulo, Vito Piarulli ma mai ci saremmo immaginati un risposta cosi immediata ed anche calorosa. Quando si dice Rally Legend, un evento unico ed inimitabile.