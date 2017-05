Auto Storiche: sul Titano il 24° San Marino Revival

A due settimane dal passaggio della Mille Miglia a San Marino, che ricordiamo è previsto per venerdi 19 maggio, oggi sul Titano un gustoso antipasto con il 24esimo San Marino Revival. Si tratta della sesta prova valida per il campionato di regolarità Auto Storiche. 77 vetture al via, dalla quasi novantenne Bugatti 37A, alla " giovanissima" Alfa Romeo GTV6 del 1987. 60 anni di storia dell'automobilismo rappresentate dalle case più prestigiose. Questa mattina intorno le 9 la partenza di questa gara di regolarità che si concluderà intorno alle 17. La San Marino Rtv proporrà un servizio speciale sul 24esimo San Marino Revival, domani sera alle 19.15, nel consueto spazio dedicato ai protagonisti dello Sport