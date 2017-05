F1, GP Spagna: vince Hamilton davanti a Vettel

Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna. Successo numero 55 in carriera e secondo stagionale dopo quello in Cina per il pilota della Mercedes. Hamilton ha preceduto sul traguardo del Montemelò Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Il pilota della Ferrari resta leader del mondiale con 6 punti di vantaggio. Prossima gara il 28 maggio nel principato di Monaco.



